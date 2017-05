La Betarraga: nos proporciona un poderoso antioxidante

Entre nosotros se llama betarraga. Pero en otro países de habla hispana, la llaman beteraba, betabel, remolacha de mesa. Al igual que la acelga, es originaria del sur de Europa y posiblemente del norte de Africa. Griegos y romanos consumían sus hojas en la antigüedad. El tubérculo de su raíz sólo se consume a partir del siglo XVI.

Su cultivo en Chile alcanza a no más de mil hectáreas al año, lo que significa que la población de nuestro país no le asigna la importancia que tienen sus propiedades alimenticias y curativas. Constituye una buena fuente de folatos, los que son importantes para mantener las células sanas. Es rica en potasio, lo que permite mantener la presión y regular el ritmo cardíaco. Es baja en calorías, pero rica en azúcar, por lo tanto, no recomendable para personas diabéticas. Se pueden utilizar sus hojas y la raíz. Las primeras se cocinan igual que las espinacas y aportan betacaroteno, calcio y hierro. Proporciona una gran cantidad de selenio, que es un poderoso antioxidante. Con una taza de betarraga cocida y picada, el organismo dispone de las necesidades diarias de este mineral.

La betarraga es un tónico reconstituyente y desintoxicante. Un vaso diario de su jugo es recomendable para las afecciones hepáticas y renales. Su efecto se intensifica si se agrega apio y zanahoria. El jugo es refrescante y diurético. Es útil en inflamaciones de la garganta. Ayuda a aliviar molestias de la menopausia, a formar plaquetas sanguíneas. A combatir el reumatismo y la artritis. No hay que preocuparse cuando la betarraga se consume, y tanto la orina como las excretas se tiñen rojizas. Así ocurre siempre. Las vitaminas B y C se destruyen con el calor (cocción), con el aire y con la luz.

A continuación proponemos algunas recetas para consumir la betarraga, con mucho placer.

GAZPACHO DE REMOLACHA

Ingredientes:

4 remolachas.

½ lt de agua de su cocción.

100 grs de almendras.

Sal.

Vinagre.

2 dientes de ajo.

1/4 taza de aceite.

Preparación:

Cocer las remolachas con agua, sal y un chorrito de vinagre. Una vez cocidas, apartarlas y reservar el agua de su cocción. Con la batidora triturar la remolacha con las almendras y los ajos, ayudándonos con el agua de la cocción. Poner sal y vinagre a gusto. Añadir el aceite poco a poco, hasta que quede cremoso.

ENSALADA TROPICAL DE NARANJA Y BETARRAGA.

Ingredientes:

225 grs de betarragas crudas.

Dos naranjas.

Un diente de ajo picado.

Sal y pimienta.

2 tiras de apio.

1/3 de aceite de oliva.

2 cucharaditas de vinagre o zumo de limón.

Mostaza francesa.

Preparación:

Paso 1: Rallar la betarraga, o cortarla en rodajas y luego en tiras. Cortar en trocitos el apio pelado. Poner ambos ingredientes en una fuente.

Paso 2: Pelar una de las naranjas y cortarla en trocitos. Añadir a la betarraga y el apio.

Paso 3: Exprimir la otra naranja. Rallar la piel (sólo la parte naranja, nada de lo blanco) de media naranja y mezclar con el zumo. Luego añadir el aceite, la mostaza, el vinagre y el ajo picado. Sazonar y luego mezclar muy bien.

Paso 4:- Añadir el aliño a la betarraga, apio, naranja y mezclar. Meter en el refrigerador antes de servir.

BETARRAGA CON NUECES.

Ingredientes:

1 Kg. de betarragas.

1 taza de nueces sin cáscara.

3 dientes de ajo.

3 cebollas picadas en cuadritos.

Dos o tres cucharadas de vinagre.

5 cucharadas de cilantro picado.

1 cucharada de granos de cilantro molido.

1 cucharadita de eneldo.

Pimienta negra o roja.

Sal.

Preparación:

Hervir la betarraga, dejar enfriar, pelar, rallar, moler las nueces, el ajo, y el cilantro. Añadir las especies, el vinagre, la sal, y mezclar suavemente con la betarraga rallada. Servir caliente.

ENSALADA RUSA CON BETARRAGAS.

Ingredientes:

4 papas.

2 zanahorias.

100 grs. de arvejas.

1 lata de atún.

2 betarragas cocidas.

2 huevos.

100 grs. de aceitunas sin hueso.

250 grs. de mayonesa o salsa vinagreta.

Preparación:

Cocer las papas, las zanahorias y la betarraga en agua con sal hasta que se les pueda clavar una aguja, Pelarlas y trozarlas en cuadritos. Cocer las arvejas aparte o usar en latas. En la ensaladera, verter la lata de atún desmenuzado. Añadir los vegetales, mezclar bien, incorporar la mayonesa, las arvejas escurridas, las aceitunas picadas en cuatro y mezclar con cuidado. Decorar con las rodajas de huevo cocido. Poner a helar en el refrigerador y luego servir.

PAN DE BETARRAGA.

Ingredientes:

1 kg. de harina integral.

30 grs. de levadura para pan.

3 betarragas cocidas.

1 vaso de caldo de betarraga.

4 cucharaditas de miel.

3 cucharaditas de bicarbonato.

2 cucharaditas de sal gruesa.

2 cucharaditas de jengibre en polvo.

½ vaso de aceite de oliva.

Mantequilla y harina (para enharinar los moldes o la plancha).

Hojas de menta.

Y para acompañar: mantequilla y fruta.

Preparación:

Coloca en un bol, la mitad de la levadura, la miel, el bicarbonato y la sal. Vierte la mitad del líquido resultante de cocer la betarraga y mezclar bien. Añada un poco de harina hasta que quede una masa densa. Tapa la masa con transparencia de cocina o con un trapo húmedo. Deja reposar la masa durante sesenta minutos. Pica la betarraga cocida, colócala en una jarra y tritúrala con la batidora eléctrica.

Coloca el resto de la harina en un bol grande, añade el resto de la levadura, agrega la masa anterior fermentada, el aceite, el jengibre y el puré de remolacha. Amasa a mano. Unta un molde con mantequilla y espolvoréalo con harina. Vierte dentro la masa (reserva un poco) e introduce en el horno a 160 grados C durante 40 minutos. Deja enfriar y desmóldalo. Puedes acompañarlo con fruta y mantequilla.