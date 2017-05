La Pera: rica y sorprendentemente nutritiva.

La fruta es aconsejable de consumir en todas las etapas de la vida. Es muy sabrosa especialmente cuando se ingiere en su punto de sazón. La pera o pyrus communis es una de las 2.000 especies que componen la familia de las rosáceas, y se encuentran repartidas en todo el mundo como plantas herbáceas, arbustos y árboles. Su origen proviene de Europa oriental y de Asia occidental, y se supone que ya existía 1.000 ó 2.000 años a.c.. Sin embargo son los romanos quienes introdujeron su cultivo en la Cuenca del Ebro.

Entre las más de 10 variedades que hay de pera, se encuentran, la llamada conferencia, de roma, comice, blanquilla, etc. y otras que maduran en invierno como coscia, azúcar verde, leonardeta, trinidad y avate fetel. A tal variedad se debe que podamos encontrar a la pera en las más diversas tonalidades o tamaños. El árbol de la pera puede llegar a medir 20 metros de altura y vivir hasta 65 años. Se desarrollan con mayor comodidad en los climas templados y algo húmedos. Es más resistente al frío que al calor. Sin embargo, su floración no es tan resistente y se perjudica con los rocíos, las nieblas, la humedad y las heladas tardías.

Está compuesta mayoritariamente de agua, pero destaca su aporte en azúcares, fibra, minerales como potasio que ayuda a la trasmisión y generación del impulso nervioso y de la actividad muscular normal, y taninos de acción astringente. Debido a esta última característica es un importante recurso antiinflamatorio, despeja y desinflama la mucosa intestinal (capa que tapiza el interior del conducto digestivo). El consumo de peras bien maduras resulta eficaz en caso de diarrea y otros trastornos digestivos, como gastritis y úlceras. Tiene un bajo contenido de hidratos de carbono y de sodio, lo que la hace recomendable para las personas que padecen diabetes, hipertensión arterial o afecciones cardiovasculares.

Es muy útil en las dietas, por contener vitaminas B1, B2 y B12, que protegen la piel, el cabello y el crecimiento, y por la presencia de vitaminas A y C, calcio, fósforo, magnesio, hierro, azufre, silicio y sodio. Tales propiedades ayudan a la estimulación del riñón, cálculos renales, insuficiencia renal, inflamación de la vejiga, hinchazón de la próstata y también para tratar la obesidad.

También funciona como analgésico, ya que la decocción de la corteza resulta adecuada para mitigar los dolores producidos por los golpes, torceduras, esguinces, contusiones.

A continuación mostraremos unas deliciosas recetas para disfrutar.

BATIDO DE PERAS

Ingredientes:

3 peras

1 vaso de leche

5 bolas de helado de vainilla

4 cucharadas de azúcar

Un puñado de pasas

1 ramita de canela

Canela en polvo

Preparación:

Pela y quita las pepitas a las peras y pártelas en trozos pequeños. Calienta y hierve la leche con la ramita de canela, las pasas y el azúcar. Deja enfriar la leche, échala en un bol y retira el palo de canela. Después, añade las peras y el helado. Bate todo bien y coloca el batido en unas copas decoradas con la canela en polvo.

POLLO CON PERAS

Ingredientes:

1 pollo

5 peras

1/2 vaso de caldo

1/2 vaso de vino blanco

3 dientes de ajo

Harina de maíz refinada

Sal

Aceite de oliva

Cebollino

Preparación:

Limpia bien el pollo y sálalo. En su interior coloca 3 dientes de ajo, sal y una pera entera, sin pelar. Pon el pollo en la placa del horno junto con el resto de las peras colocadas alrededor. Rocíalo con aceite, medio vaso de vino blanco y medio vaso de caldo.

Introdúcelo en el horno a 180º. A los 20 minutos dar la vuelta al pollo (si se ha secado hecha más caldo) y dejar otros 20 minutos asando a la misma temperatura y a continuación sácalo del horno.

Saca las 4 peras asadas y reservarlas en un plato. Echa el jugo que ha quedado en la placa del horno a una cazuela. Diluye harina de maíz refinada con agua fría y añádelo a la salsa para espesar. Parte el pollo y ponlo en un plato. Corta en rebanadas las peras y colócalas en una esquina del plato. Echa la salsa por encima.

Para adornar, limpia y corta en rodajas el cebollino y colócalo por encima.

RAVIOLIS DE QUESO Y PERA CON INTXAURSALSA

Ingredientes:

200 grs. de queso

1 pera

½ kg. de harina

1 huevo

Agua

1 cucharada aceite extra virgen

Una pizca de sal

Grosellas

Arándanos

Hojas de menta

Para la Intxaursalsa:

1 litro de leche

250 grs. de nueces peladas

100 grs. de azúcar

Un trozo de corteza de limón

1 rama de canela

Preparación:

Pon en un bol la harina, el huevo, el aceite y una pizca de sal. Empieza a amasar y vierte un poco de agua. Amasa bien. Deja reposar la masa tapada con un trapo durante 30 minutos.

Pon en una cazuela grande la leche, la canela, el trozo de limón, el azúcar y las nueces picadas. Pon a cocer a fuego suave durante 60 minutos. Cuela la mezcla y reserva algunas nueces para decorar.

Pela la pera y rállala. Ralla también el queso y mezcla los dos ingredientes. Extiende con un rodillo la masa de los raviolis hasta que quede muy fina. Rellena con pequeñas porciones de queso y pera. Ciérralos con un poco de agua y ponlos a cocer durante 3-4 minutos en una cazuela con agua. Sirve un poco de intxaursalsa y un ravioli por ración. Adorna con unas frambuesas, grosellas, arándanos, hojas de menta y nueces.

PERAS PATAGONIA

Ingredientes:

6 peras

1 palito de canela

8 cucharadas de azúcar

Agua

Para la crema:

1/4 de l. de leche.

6 cucharadas de azúcar.

2 cucharadas de almendras tostadas y molidas.

3 yemas de huevo.

Para decorar:

Unas hojas de menta, grosellas y frambuesas

Preparación:

Pela las peras y cuécelas cubiertas con agua, canela y azúcar al gusto. Deja enfriar y reserva el jugo también. Echa el azúcar en un bol y mójala con leche, calienta el resto de la leche en una cacerola. Agrega las yemas y las almendras al bol, mezcla y vierte sobre la leche caliente.

Calienta hasta que espese removiendo con una varilla de alambre. Si es necesario liga con una cucharada de maicena diluida en un poco de leche. Corta las peras por la mitad y ábrelas en abanico. Sírvelas en un plato o fuente. Añade la crema.

También puedes servir las peras enteras en copas con la crema de almendras. Decora con hojas de menta, grosellas y frambuesas. Puedes servir este postre templado o frío acompañado con el almíbar de cocción de las peras.