Sanación con la cruz egipcia Ankh

El autor de este trabajo, José Dekovic, ingeniero civil y radiestesista, que hemos resumido para nuestros lectores, nos entrega un abundante conocimiento sobre la cruz Ankh, de orígen egipcio y de su experiencia, usándola como elemento de sanación.

“Siempre sentí una poderosa atracción y curiosidad por la cultura egipcia y particularmente por la cruz egipcia Ankh. Últimamente he tenido la oportunidad de estudiar y aplicar la tecnología Ankh, valiéndome del gran caudal de material escrito que existe. Constato que hay una repetición de las mismas ideas y que casi todo lo conocido hasta hace poco tiempo, esta basado en creencias y supuestos.

La importancia de este trabajo, radica en la estrecha correspondencia que descubrí al asociar los tres conceptos centrales: símbolo/cruz Ankh, electromagnetismo y taquiones. Los taquiones son partículas subatómicas que viajan a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Mi experimentación con la cruz Ankh fue posible gracias a la creatividad y excelencia técnica de un orfebre que fabricó los diversos modelos del artefacto de origen egipcio que yo ocupo en mis terapias bioenergéticas.Ello me ha permitido trabajar con excelentes resultados sanando diversas patologías dolorosas”.

Origen, nombres, significados, materiales y formas del símbolo Ankh

Los egipcios reverenciaban la cruz Ankh como un símbolo espiritual, y la usaban en la práctica de la llamada meditación egipcia, Neb-Ankh.

El Ankh es la denominación de la cruz ansata de los antiguos, que se puede observar en la mano de Thot o Path, en los monumentos egipcios. No se conoce bien su orígen, como ocurre con la cruz Cristiana, la cruz de Malta, la cruz Tau, etc.- Este símbolo tuvo una influencia muy poderosa en diversos períodos dinásticos de Egipto como un ícono que poseía poderes sobrenaturales o místicos, particularmente en la Era del Cristianismo Copto. También se la conoce como: cruz Ankh, cruz egipcia, cruz de la vida, cruz ansata, la llave del Nilo, cruz copta, cruz cíclica, cruz de Isis, etc.

Los egipcios consideraban al Ankh como el símbolo de la vida – el aliento de la vida, la vida después de la muerte/ la inmortalidad – y el universo. El Ankh se asemeja a una llave y se le considera la llave de la vida eterna después de la muerte. Ya en el instante de la Creación, el poder divino la lleva en su mano.

Al profundizar en la geometría y el significado de la cruz Ankh emerge la idea de que su bóveda superior se corresponde con el tiempo cíclico; que su brazo horizontal, barra atravesada o patibulum se corresponde con el tiempo rectilíneo ( pasado, presente y futuro ) y que el trazo vertical inferior o tallo se corresponde con el inferus, la estancia de los muertos. Es casi inevitable percibir una increíble y clara convergencia entre la bóveda, el patibulum y el inferus y sus implicaciones. Así, el tiempo cíclico –círculo de la vida y del tiempo divinos, con carácter cualitativo- recorre la horizontal patibularia –tiempo lineal, con carácter cuantitativo…con un ahora inasible.

OTROS SIGNIFICADOS.

A cada una de las tres partes de la cruz, se le asocian también significados:

• Argolla: representa a los tres chakras (centros energéticos) superiores o espirituales del ser humano, los mismos que constituyen su parte divina; también expresan los principios divinos femenino –útero, diosas de la naturaleza- y el universo divino.

• Tallo: esta línea vertical representa a los cuatro chakras físicos inferiores; también expresan los principios masculino –falo- y de los dioses.

• Barra atravesada: representa la división entre lo masculino y lo femenino en todos los aspectos de la vida y su necesario equilibrio de la polaridad entre los dos.

Los egipcios usaban al Ankh como amuleto para la buena suerte y para la protección de las energías negativas. Por mi parte, considero que el Ankh es un talismán, o sea un amuleto activo o talismán energético. En realidad es el talismán más poderoso que se conozca; superior incluso al anillo Atlante. A partir del Electromagnetismo se proporciona una teoría que explicaría el funcionamiento de la cruz Ankh como talismán. Al Ankh se le atribuían poderes para controlar el flujo de agua subterránea del río Nilo. ( al igual que la llave en un grifo de agua) .

Se han encontrado cruces egipcias fabricadas con muy diversos materiales y combinaciones de estos..

No existe un solo diseño de esta cruz. Se dispone de un patrón único o modelo básico del que se derivan múltiples formas, según sean los objetivos a alcanzar o la inspiración del artista.

El misterio del Ankh y el Electromagnetismo.

“Cuando comencé a indagar sobre la historia del electromagnetismo yo ya disponía de conocimientos impartidos tanteen el colegio como en ingeniería después. Sin embargo, cuando estudié el libro The Ankh: African Origin of Electromagnetism, pude darme cuenta que muchos de mis conocimientos eran errados y basados en inexactitudes.

En la obra señalada se plantea con fundamento que el electromagnetismo no fue descubierto por los europeos, puesto que ya había sido aplicado en el Antiguo Egipto, 5000 años antes del invento del condensador eléctrico ( jarra o vaso de Leyden ) en el año 1742.

En ese mismo libro se habla de una gran variedad de artefactos sagrados egipcios encontrados y su correspondencia con nuestros modernos artefactos y circuitos electromagnéticos. Citaremos algunos ejemplos con sus nombres en inglés, en español, con su simbolismo y circuitos eléctricos correspondientes, a saber:

…the Ark of the covenant…el Arca de la Alianza…condensador eléctrico…

…djed…pila voltaica…batería eléctrica…

…uraeus…ureo…serpiente cobra protectora…oscilador…

…scepter…cetro de poder…vara de poder…antena dipolo…

…ankh…oscilador de alta frecuencia…

…El Arca de la Alianza… Un condensador se construye colocando un material eléctricamente aislante – como madera , vidrio u otro – entre dos láminas de metal. Las urnas sagradas destinadas a la protección de los objetos sagrados que ahí se almacenaban eran construídas como condensadores que luego se cargaban eléctricamente. Cuando el Arca estaba así cargada podía ser letal si se la tocaba.

El voltaje necesario para cargar el Arca lo provee la diferencia de potencial eléctrico atmosférico existente entre el cielo y la tierra. La gradiente eléctrica sobre la tierra es de unos 60 a 100 voltios por metro en buen tiempo y aumenta de 6000 a 12000 voltios por metro en un régimen de tormenta. El Arca se instalaba usualmente en lugares altos naturales o artificiales (pirámides) para aprovechar este efecto.

El Arca de la Alianza era una caja de madera de acacia revestida de láminas de oro fino, donde se guardaban las tablas de piedra ( en las que se había grabado la Ley ), el maná o ambrosía y la vara de Aarón.

El Arca fue construída por Moisés el Egipcio, para guardar las tablas de los Diez Mandamientos.

LA BATERÍA CONSTRUIDA HACE MILES DE AÑOS.

…El símbolo djed… La Enciclopedia del Antiguo Egipto define al djed como el símbolo egipcio de la estabilidad.

Ahora bien, el más grande descubrimiento del siglo XIX se le atribuye a Volta, con su pila eléctrica. En realidad lo que él descubrió tardíamente fueron los principios físico-químicos mediante los cuales el djed genera una corriente eléctrica estable o contínua.

El djed se describe como una columna o pilar en la cual se han intercalado discos o barras de diferentes metales que a veces se combinan con otros artefactos.

Un djed o batería básica se puede fabricar colocando, por ejemplo, dos discos juntos – uno, de cobre y el otro de cinc – y separados por un trozo de papiro empapado en agua salada o agua acidulada. Este djed básico genera 0.759 volts y el amperaje de su corriente es bastante superior al de muchas máquinas electrostáticas simples. Al adicionar una cantidad mayor de estas unidades dispuestas en serie aumenta, correspondientemente, la potencia del djed así configurado.

Los egiptólogos sospechan con fundamento que los antiguos egipcios usaban la electrolisis y la galvanosplastia – en la fabricación de joyas, artefactos sagrados, armas, etc. – lo cual queda claro con los numerosos hallazgos arqueológicos de este tipo.

Un oscilador es un circuito que genera o responde a campos electromagnéticos, generalmente dentro de un rango de frecuencias. El circuito puede consistir de solo un alambre, pieza de cristal o transistor/semiconductor. El circuito responde con mayor fuerza cuando esta sometido a una vibración que corresponde a su frecuencia de resonancia.

Todo en la naturaleza es un oscilador y el Absoluto es la gran chispa que proyecta todas las frecuencias a las que todo responde. Los átomos y las moléculas son osciladores perfectos que reaccionan a la luz absorbiendo y emitiendo energía a determinadas frecuencias. Esta peculiaridad del oscilador explica un conjunto de fenómenos a los que antes se les consideraba misteriosos.

El símbolo moderno que representa al oscilador es una onda sinusoidal dentro de un círculo, mismo que se corresponde con el antiguo símbolo del ureo, que a su vez representa a los movimientos ondulantes u oscilatorios de la serpiente en la arena del desierto.

EL CETRO DE PODER.

…El cetro de poder/scepter…Con frecuencia se muestra que, en sus manos, el faraón ´portaba cetros de poder o de autoridad que databan de épocas predinásticas como el cetro uas, identificado con algún animal totémico y de significado funerario. Alargado, el cetro acababa en una especie de cabeza de animal canino , identificado a veces con el animal simbólico del dios Set, y por el otro lado era bífido. El cetro heqat, un símbolo de gobierno, recto y acabado en una cabeza curva y redondeada, como cayado de pastor, es también muy antiguo.

El cetro de poder también se usaba para descargar eléctricamente el Arca. Este artefacto constituye un componente electrónico importante para conducir una corriente eléctrica a través de un circuito y para descargar un condensador. El operador/sacerdote ponía en contacto al cetro ( con envoltura metálica ) con el Arca de la Alianza y la tierra: primero, afirmaba el cetro en la tierra y luego lo arrojaba para tocar el Arca generándose, así, el flujo de la descarga eléctrica.

…El símbolo/cruz Ankh…Esta figura se exhibe a menudo en combinación con otros símbolos, siendo lo mas frecuente con el símbolo de potencia djed y con cetros de poder.

Sir Oliver Lodge descubrió las propiedades de la cruz Ankh al estudiar el comportamiento de los osciladores de alta frecuencia; en efecto, probó que las chispas eléctricas eran descargas de alta frecuencia.

Se dispone de una teoría electromagnética que explica el funcionamiento de la cruz Ankh como talismán protector. En efecto, la argolla del Ankh es un oscilador simple que genera un ultrasonido de tono muy alto inaudible al oído humano, pero muy efectivo para ahuyentar animales salvajes como hienas, chacales, roedores, insectos, etc. Esto debe haber sido particularmente útil en las noches del desierto nubio para proteger a los viajeros de esas agresiones y de otros peligros invisibles.

Radiestesia y radiónica del Ankh

La radiestesia es la sensibilidad o la facultad de detección de radiaciones físicas sutiles (muy débiles) , mismas que son manifestaciones energéticas vibratorias de efectos benéficos o nocivos, invisibles para el ser humano. La detección se lleva a cabo mediante el uso de péndulos, varillas radiestésicas, etc.

La radiónica se relaciona con la emisión de ondas físicas especiales, llamadas ondas de forma, muy débiles o sutiles, que actúan a distancia sobre un ser vivo, con efectos benéficos o dañinos si se dan ciertas condiciones. La radiónica es una especie de magia moderna, la magia de las ondas. Este tema se investiga actualmente en el campo de la física cuántica.

Además de lo ya expuesto para la cruz egipcia Ankh, debe tenerse en cuenta que esta es un artefacto radiónico puesto que emite ciertas radiaciones sutiles, detectables con los métodos de la radiestesia física o concreta. En efecto, dicha cruz emite esas radiaciones en el eje central ortogonal al plano de la argolla, hacia afuera en el lado de su polaridad positiva, generando así una radiación benéfica. lo mismo ocurre en el extremo del tallo de la cruz, según su eje longitudinal. En las otras polaridades de la cruz, se producen efectos contrarios.Las radiaciones benéficas que emanan de la cruz son las que uso, para aliviar el dolor.

Energía de los taquiones

La materia de nuestro universo es un producto de una tensión dinámica entre lo Absoluto y la fuerza contingente, la que se expresa a si misma a través de las cuatro fuerzas físicas básicas que mantiene la cohesión de la materia, de tal manera que esta no se disuelva regresando al Absoluto. Ellas son: Fuerza nuclear fuerte, Fuerza nuclear débil, Fuerza electromagnética y Fuerza gravitacional.

Todas estas fuerzas se rigen por la ley de entropía que es la fuerza básica que se opone a la voluntad del Absoluto. Lo opuesto a la ley de entropía ( que mide el nivel de caos ) es la ley de sintropía, que se origina en el Absoluto y actúa liberando a la conciencia y a la materia del yugo de las fuerzas básicas. Sintropía es la fuerza que armoniza campos energéticos caóticos en un todo unificado que posibilita trascender las limitaciones de tiempo y espacio según se les define vinculados con las constantes físicas de un universo entrópico: velocidad de la luz, constante de Planck, constante de estructura fina, etc.

Existe consenso en que la energía primordial de la Creación se origina desde lo Absoluto y que la misma se densifica cuando pasa a través de los numerosos planos dimensionales del universo. Cuando esta energía llega a la frecuencia vibratoria que corresponde al plano dimensional del Alma, esta crea un campo de energía armónica que los físicos cuánticos denominan energía de punto cero. Esta energía luego se densifica cuando transita por los campos de energía mental, astral y etérica y puede ser manipulada y dirigida en el plano físico con artefactos ad hoc. Para estos propósitos se usan artefactos llamados cámaras de energía, cuyo diseño se oculta y esta protegido por las regulaciones vigentes de patentes.

LOS TAQUIONES.

Los físicos bien saben que el vacío absoluto no existe y que , en realidad, este esta lleno de estados de energía potencial desde los cuales se originan las partículas elementales. La energía que se oculta en el vacío es casi infinita y podría ser usada sin grandes inversiones. Se considera que esta fuente de energía llegará a ser fundamental para la humanidad del futuro.

Cuando la energía primordial se densifica a través de su viaje por los diversos planos dimensionales del universo y desde el infinito penetra en el tiempo y espacio entonces comienza a manifestarse como partículas. Las primeras partículas que son creadas son los taquiones. Los taquiones son partículas subatómicas que viajan a velocidades infinitas, muy superiores a la velocidad de la luz. Los taquiones no se rigen por las fuerzas nucleares débiles, electromagnéticas o gravitacionales. Los taquiones solo interactúan con la fuerza nuclear fuerte. Así, la materia corriente o normal es transparente a los taquiones.

Los taquiones son partículas virtuales que se postulan en la física cuántica, que producen ciertos resultados anticipados por la teoría, pero que aun no se detectan experimentalmente. Los físicos atómicos señalan que los taquiones infunden luz espiritual a la materia. La taquionización es un proceso tecnológico que impregna con taquiones a la materia física generando así cambios cuánticos permanentes en los núcleos atómicos de esta. La composición química de la materia no se altera, ya que el cambio se produce a nivel subatómico. La tecnología de los taquiones aumenta la eficacia y la eficiencia de las substancias naturales, alimentos y – muy importante – el agua, puesto que disminuye la entropía de la materia física e invierte/desacelera el proceso de envejecimiento fortaleciendo también el sistema inmunológico. Esta tecnología también posibilita la armonización y neutralización de campos electromagnéticos caóticos presentes, a veces, en el medio ambiente del hábitat humano.

Ahora bien, en virtud de que los taquiones influencian benéficamente al cuerpo físico/denso del ser humano y a sus cuerpos sutiles áuricos/anatomía inalámbrica, ellos posibilitan asimismo acelerar dramáticamente su evolución espiritual ( con aumento de su frecuencia vibratoria ). Dado todo lo anterior, se concluye que el manejo de la energía de los taquiones proporciona efectos benéficos favorables a la salud y bienestar humanos.

“Por mi parte, descubrí que la cruz egipcia Ankh es un acelerador de taquiones y por esta razón consideré que era mi obligación moral dar a conocer este maravilloso secreto a través de esta publicación, por sus importantes implicaciones y aportes al bienestar y a la salud de las personas”.

Conclusión

He tratado de entender a cabalidad todo lo relativo al fenómeno Ankh pero me doy cuenta que aun queda mucho por recorrer. Lo que sí se puede afirmar es que actualmente no se dispone de un conjunto coherente de planteamientos y conclusiones sobre este fenómeno que estén debidamente validados por resultados experimentales comprobados científicamente. Existe la necesidad real de conceptualizar el gran marco de referencia de lo que se podría denominar las Ciencias del Ankh, en el cual se identificarían de la manera mas completa posible sus diversos elementos, características, funciones, interacciones, aplicaciones, resultados previsibles, etc.

José N. Dekovic Torres.

Ingeniero Civil- industrial.

U. de Chile

Vicepdte de la Sociedad de Radiestesia de Chile. A.G.

Ex Consultor OPS/OMS

Ex Consultor del Banco Mundial.

( “Centro Espiral Aurea” se ha permitido con autorización del autor, hacer un resumen de este trabajo, que originalmente tiene más de treinta páginas, con una seria y abundante bibliografía)

